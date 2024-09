TRENTUNESIMA GIORNATA MONDIALE DELL’ALZHEIMER: CONSAPEVOLEZZA, SOLIDARIETÀ E SCREENING A CELANO

Un evento informativo, in occasione della trentunesima Giornata Mondiale dell’Alzheimer, si terrà sabato 21 settembre, dalle 08:00 alle 14:00, presso l’Auditorium E. Fermi di Celano. Il Centro per i disturbi cognitivi e le demenze dell’Ospedale di Avezzano, con il patrocinio del Comune di Celano e con il supporto di Avis Celano, ha organizzato questo importante incontro per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Alzheimer, e le sue implicazioni, non solo per i pazienti, ma anche per le loro famiglie e la comunità. Attraverso conferenze, seminari, tavole rotonde e screening, esperti del settore condivideranno informazioni aggiornate su diagnosi, trattamento e supporto ai malati di Alzheimer.

“ Il tema dell’ Alzheimer ci tocca tutti da vicino – afferma Antonella De Santis, Assessore alla Sanità e Salute del Comune di Celano – “É una malattia che colpisce non solo chi ne è affetto, ma anche le famiglie che se ne prendono cura ogni giorno. Insieme possiamo fare di più per la prevenzione e per offrire supporto a chi è coinvolto in questa difficile realtà. Per questo invitiamo tutti i cittadini, in particolare le persone anziane e i loro familiari, a partecipare a questa importante opportunità per contribuire ad una società sempre più impegnata e solidale”.

“La nostra Amministrazione che patrocina e sostiene questa iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Sezione Comunale Avis di Celano e il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze P.O di Avezzano, è fortemente impegnata anche nel miglioramento dei servizi sanitari locali e nel sostegno a chi vive situazioni di difficoltà. Questo screening rappresenta solo una delle iniziative che intendiamo condividere per promuovere la salute e il benessere della nostra comunità” – conclude l’Assessore De Santis.

“L’Amministrazione Comunale è entusiasta di sostenere iniziative come questa che mirano a migliorare la qualità della vita delle nostre famiglie e dei nostri concittadini. La Giornata Mondiale dell’Alzheimer è un momento di riflessione e di impegno collettivo per diffondere un messaggio di speranza e solidarietà. Ringrazio tutti i partner coinvolti, quali il personale medico e sanitario dell’Ospedale di Avezzano, l’Università dell’Aquila (dipartimento DISCAB), i volontari Avis Celano, per il loro prezioso contributo” – è il commento del Vice Sindaco Piero Ianni. “Invitiamo tutti a partecipare numerosi a questo evento: la collaborazione è essenziale per fare progressi significativi nella lotta contro l’Alzheimer. La vostra presenza sarà un segno tangibile di supporto e solidarietà verso chi vive quotidianamente la realtà di questa malattia”.