TROPPA LAZIO PER L’ISWEB AVEZZANO RUGBY: I GIALLONERI CADONO IN CASA CONTRO LA CAPOLISTA DI QUESTO CAMPIONATO

La Lazio Rugby 1927 si aggiudica il big match della 14esima giornata di campionato contro l’Isweb Avezzano Rugby. Allo stadio “A.Trombetta” del capoluogo marsicano i biancocelesti si sono resi autori di una prova maiuscola che ha consentito loro di dominare la partita fin dalle battute iniziali, marcando due mete nei primi dieci minuti e chiudendo la gara con il risultato di 14-43 in loro favore. Di Nxele e Martini le uniche due mete giallonere. Per l’Isweb Avezzano Rugby testa alla partita di domenica prossima a Paganica in occasione del derby abruzzese.

“È stata una gara ad alta intensità agonistica dove abbiamo subito la loro fisicità fin dai primi minuti. Ci rimane l’amaro in bocca per non aver avuto a disposizione alcuni palloni in attacco a causa di errori sulle fasi di conquista. I complimenti ai nostri avversari per aver dimostrato di essere più forti. Ci rimettiamo subito a lavoro per affrontare la prossima partita in trasferta a Paganica”, ha dichiarato la seconda linea Cristian Martini.

Così il trequarti ala giallonera Bogdan Georgescu: “Sapevamo che la Lazio fosse una squadra forte essendo l’unica imbattuta in tutto il girone, abbiamo provato a imporre il nostro gioco a sprazzi ma non è bastato per portare a casa la partita. Siamo molto amareggiati, non essendo riusciti a prendere nemmeno un punto di bonus. Queste sono le sconfitte da cui imparare e che ci permetteranno di crescere. Da domani testa al derby di domenica contro il Paganica.

TABELLINO

Avezzano (AQ) stadio “A.Trombetta” – domenica 18 febbraio

Isweb Avezzano Rugby v Lazio Rugby 1927, 14 – 43 (29-7)

Marcatori: P.T. 3′ m. Gisonni (0-5), 8′ m. Bonavolontà tr. Donato D. (0-12), 17′ m. Cozzi t (0-17), 23′ m. Bonavolontà tr. Donato D. (0-24), 30′ m. Cioffi (0-29), 33′ m. Nxele tr. Du Toit (7-29). S.T. 9′ m. Martini tr. Du Toit (14-29), 20′ m. Parlatore tr. Donato D. (14-36), 32′ m. Cioffi tr. Donato D. (14-43).

Isweb Avezzano Rugby: Di Giammarco, Capone, Nxele, Di Matteo, Pallotta (67′ Georgescu), Du Toit (63′ Natalia), Cuesta (50′ Speranza), Basha (58′ Costantini), Ponzi, Mammone (79′ Lanciotti), Martini (54′ Potocar), Giangregorio, Mocerino (48′ Trozzola), Pais (80′ Ciccarelli), Leonardi. A disposizione: Ciccarelli, Trozzola, Lanciotti, Costantini, Speranza, Potocar, Natalia, Georgescu. All. Troiani

Lazio Rugby: Cozzi, Bonavolontà, Cioffi, Cruciani (67′ Bianco), Herrera (69′ Santarelli), Donato D., Albanese (69′ Cristofaro), Donato J., Parlatore, Tomasini (62′ Colangeli), Sommer, Cicchinelli (69′ Cannata), Silla, Gisonni (67′ Hliwa), Moscioni (62′ Criach). A disposizione: Criach, Hliva, Cordì, Colangeli, Cannata, Cristofaro, Bianco, Santarelli. All. De Angelis

Arb: Marrazzo

Cartellini: al 55′ cartellino giallo a Cicchinelli (Lazio Rugby 1927)

Calciatori: Du Toit (Isweb Avezzano Rugby) 2/2; Donato D. (Lazio Rugby 1927) 4/7

Note: giornata molto calda, Pallotta supera le 150 presenze in maglia Avezzano Rugby

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 0; Lazio Rugby 5