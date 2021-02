TROVATO IN POSSESSO DI COCAINA ED ARRESTATO DAI CARABINIERI, UN QUARANTACINQUENNE DI POPOLI EVADE POCO DOPO E VIENE NUOVAMENTE ACCIUFFATO DAGLI STESSI MILITARI

Nel pomeriggio del 9 febbraio 2021, nel corso di servizi tesi a contrastare la delittuosità in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Popoli hanno tratto in arresto I.S. cl 75 del luogo, con specifici precedenti di polizia.

I militari durante un posto di controllo lungo la Tiburtina Valeria del Comune di Popoli, hanno fermato il predetto che, a bordo della sua vettura stava rincasando. Agli operanti lo stesso non è riuscito a nascondere un evidente nervosismo che ha insospettito i militari inducendoli ad approfondire il controllo mediante una meticolosa perquisizione personale. All’esito dell’attività l’uomo è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina.

Le ricerche sono state quindi estese all’abitazione dove, all’interno della sala da pranzo, è stato rinvenuto, abilmente occultato, un bilancino elettronico di precisione utilizzato verosimilmente per il dosaggio ed il confezionamento della sostanza.

I.S. dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a disposizione della Procura della Repubblica di Pescara in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Il predetto, tuttavia, poco dopo è stato nuovamente sorpreso dai militari in strada in violazione della misura precautelare poco prima applicatagli e nuovamente accompagnato a casa. Lo stesso, pertanto, dovrà altresì rispondere anche del reato di evasione.

Nella mattinata odierna è stato convalidato l’arresto dal GIP della Procura di Pescara.