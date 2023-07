TUTTI GLI ALPINI D’ABRUZZO AD AVEZZANO: DOMANI L’ATTESISSIMO CONCERTO DELLA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 

I musicisti della Fanfara, diretti dal maresciallo Marco Calandri, saranno ospiti del Comune di Avezzano. Il concerto è aperto a tutti.

Penne nere della ‘Brigata Taurinense’ nella Marsica per un complesso e delicato addestramento in montagna del campo marciante. In occasione dell’arrivo e della sosta degli alpini addestrati e specializzati sulle montagne della Valle Roveto, il Comune di Avezzano le accoglierà domani in città con una manifestazione di piazza e di forte richiamo popolare, proprio per esprimere vicinanza ed affezione al Corpo. Una vicinanza non nuova e più volte espressa da parte della città avezzanese, nel corso degli anni, nei confronti delle penne nere, valorosi custodi dei monti e delle vite umane.

Domani sera, a partire dalle ore 19, fari accesi in Piazza Risorgimento sul concerto di valore, gratuito e aperto a tutti: per la prima volta nella storia della città, la prestigiosissima Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense” si esibirà in un evento più unico che raro. Il programma della giornata prevede: alle ore 17 e 30, l’afflusso in Piazza Torlonia, alle ore 18, la cerimonia alzabandiera, alle ore 18 e 15, la sfilata in Corteo (percorso: Piazza Torlonia, via Mazzini, via Corradini, Piazza Risorgimento). A seguire, le allocuzioni delle autorità e, infine, il Carosello della Fanfara della Brigata Alpina “Taurinense”.

L’occasione richiamerà ad Avezzano tantissime penne nere, provenienti da ogni parte d’Abruzzo e da vari angoli d’Italia. La Fanfara alpina ha calcato, nel passato, tantissimi palcoscenici di calibro nazionale ed internazionale, come i palchi dei festival di Albertville, Bad Reichenall, Chambery, La Chaux de Fonds e Losanne. La Fanfara ha suonato anche in Piazza San Pietro, al cospetto del Papa.

Verranno invitate a partecipare al solenne momento di celebrazione dell’impegno quotidiano degli alpini, tutte le amministrazioni della Marsica. Il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, poco prima del concerto di Piazza Risorgimento, depositerà assieme al Comandante della Brigata la corona di alloro ai piedi del Monumento ai caduti, in Piazza della Repubblica. L’organizzazione della giornata è a cura dell’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Avezzano, in perfetta sinergia con l’Amministrazione. Attualmente, gli alpini della ‘Brigata Taurinense’ sono impegnati nella missione ‘fuori area’ in Kosovo. Da sempre uomini e donne del soccorso e dell’intervento attivo e tempestivo in montagna, col Comune di Avezzano hanno siglato tempo fa il protocollo d’intesa per un ciclo di lezioni speciali nelle scuole del territorio sulle escursioni in montagna da affrontare in totale sicurezza e con maturità di equipaggiamento e di mentalità, nell’ambito del progetto unico in Italia ‘Angeli del Velino’.