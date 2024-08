Tutto pronto per la quarta edizione di “Avezzano Bimbi”: un cartellone di sorprese e novità per tutta la famiglia, Collalto: “Quest’anno abbiamo alzato l’asticella”

“Non ci siamo accontentati, ma abbiamo fatto ancora di più”. È la consigliera comunale Federica Collalto a lanciare il programma estivo di “Avezzano Bimbi”, che partirà lunedì 26 agosto, a Piazza Risorgimento. In cartellone, anche un laboratorio per genitori e figli con una pedagogista dell’Università degli Studi dell’Aquila.

Sette giorni di eventi, sette giorni di attività dedicate ai più giovani cittadini di Avezzano e alle loro famiglie: si snoda in maniera allegra, colorata e divertente il calendario 2024 di “Avezzano Bimbi”, legato alla quarta edizione del fortunato format ideato dal Comune. La grande apertura è in prevista per il giorno 26 agosto, dalle ore 16, in Piazza Risorgimento. “Quest’anno – commenta la consigliera comunale Federica Collalto, che ha curato in ogni minimo particolare l’allestimento della settimana di laboratori e giochi – abbiamo voluto alzare ancora di più l’asticella, inserendo eventi e manifestazioni che avessero anche un risvolto sociale e costruttivo, come il Green Day Family, in programma il prossimo 27 agosto: in quell’occasione, a Piazza Torlonia, allestiremo un grande villaggio open, con laboratori sul riciclo. Inoltre, abbiamo inserito momenti di svago e di intrattenimento anche per i ragazzi più grandi: sabato 31 agosto, si terrà, per la prima volta, una caccia al tesoro formato maxi, aperta anche ai genitori ed estesa a tutte le principali piazze di Avezzano. Quest’anno, Avezzano Bimbi diventerà anche terreno di sperimentazione per apprendere le ultimissime tecniche di dialogo tra genitori e figli: un laboratorio sullo sviluppo emotivo e sul riconoscimento delle emozioni: nella giornata conclusiva del 1 settembre, dalle ore 17 e 30, presso la Sala Irti, potremo contare sulla presenza della pedagogista Diana Maria Pia Biscaini”.

Per la giornata di apertura, tutti in piazza dalle ore 17, con il bootcamp (sfide sui gonfiabili). La sera, invece, dalle ore 21 e 30, disco family dance all’aperto: un vero e proprio silent disco party. Martedì 27 agosto, è in previsione un’altra grande novità sotto il tetto colorato di “Avezzano Bimbi”, dalle ore 16 in poi, spazio al “Mini circuito” in collaborazione con il Comando della Polizia Locale della città: verrà allestito a Piazza Torlonia un percorso di 500 metri, con segnaletica stradale, per bici, tricicli, carrozzelle, monopattini e skateboard. I bimbi e i ragazzi potranno sfidarsi goliardicamente nel rispetto delle regole del Codice della Strada per accaparrarsi medaglie e trofei. Altro evento assolutamente da non perdere è quello di mercoledì 28 agosto: dalle ore 16 si terrà la “Festa del mattoncino” a Piazza Torlonia: verranno realizzate tre grandi aree-gioco da 100 metri quadri ognuna. “In più – specifica la Collalto – lanceremo, per la prima volta nella giovane storia di Avezzano Bimbi, lo spettacolo “Favolando”, in programma la sera di venerdì 30 agosto: un musical, con attori in costume, basato sulle favole più famose e amate di sempre, da Pinocchio a Biancaneve, da Cenerentola al Re Leone”. Previsti nel programma anche laboratori di stampa artigianale per i più grandi: momenti di condivisione creati attraverso la metodologia dell’apprendimento attivo e del gioco, a cura di Marina Rivera, esperta in disegno industriale e comunicazione visiva.

Il 1 settembre, gran finale per la quarta edizione di “Avezzano Bimbi”; avverte la consigliera comunale: “Nell’ultima giornata di festeggiamenti, daremo spazio, nel pomeriggio, ad una salutare merenda marsicana, con prodotti locali a km 0. Di sera, invece, avremo una festa a tema, con schiuma party e mega palloncini e aquiloni da far volare nel cielo”.

Anche per l’edizione di quest’anno, sono state interessate in maniera attiva le due piazze principali della città, Piazza Risorgimento e Piazza Torlonia. “Avezzano Bimbi ci aiuta a dialogare direttamente con le nuove generazioni. – spiega, infine, la consigliera comunale Federica Collalto – Grazie al sostegno del nostro sindaco, tanto vicino al mondo giovanile, e al supporto di tutta l’amministrazione comunale, questo format sta diventando, ogni anno di più, strumento di trasmissione di valori positivi, come l’integrazione, i corretti stili di vita, il tempo libero di qualità, la socializzazione e la cultura del gioco sano. Il sale di Avezzano Bimbi è il sorriso di ogni bambino: durante la settimana di eventi, sono sicura che ne vedremo tantissimi in ogni angolo di città”.

PROGRAMMA

Lunedì 26 Agosto, Piazza Risorgimento

* 16:00-17:00 Cerimonia di apertura

*17:00-18:00 Bootcamp Gonfiabili Giochi e Sfide sui Gonfiabili – Allestimento della Piazza con mega strutture gonfiabili

* 19:00-20:00 Spettacolo di Giocoleria e Comicità

* 21:30-23:30 Disco Family Dance (Silent Disco Party)

Martedì 27 Agosto, Piazza Torlonia

* 10:30-12:00 Avezzano Bimbi Open village – Laboratorio riciclo – Green Day Family. Attività laboratoriali sul tema del riciclo e della cura e il rispetto del nostro Pianeta Terra, buone pratiche a casa e a scuola

* 16:00- 18:30 “Mini Circuito” di Avezzano Bimbi in collaborazione con il Comando di Polizia Locale – Allestimento di un percorso lungo 500 mt con segnaletica stradale, per tutti i tipi di biciclette, tricicli, carrozzelle, monopattini, skateboard, Premiazione dei bambini con medaglie e ricordo della giornata

* 17:30 – 18:30 Primo Incontro Laboratorio Per Adulti a cura di Marina Rivera

* 19:00 – 20:00 Baby Zumba – Baby Dance.

Mercoledì 28 Agosto, Piazza Torlonia

* 10:30- 12:00 Avezzano Bimbi Open village – Laboratorio degli Aquiloni

* 16:00 -18:30 Festa del Mattoncino -Allestimento di tre aree gioco di 100 mt quadrati ciascuna – Area Mostra – Area gioco Libero con il Mattoncino – Area gioco guidato

* 17:30 – 18:30 Secondo Incontro Laboratorio per adulti a cura di Marina Rivera

* 19:00 – 20:00 Baby Dance

Giovedì 29 Agosto, Piazza Torlonia

* 10:30-12:00 Avezzano Bimbi Open village – Family day – Giochi e attività in cui i piccoli sfidano i grandi

* 16:00- 18:30 Festa Pirata e Caccia al Tesoro

* 19:00 – 20:00 Baby Dance

Venerdì 30 Agosto, Piazza Torlonia

* 10:30-12:00 Avezzano Bimbi Open village – Mini master Chef

* 16:00-18:30 Circus & Luna Park – Giochi interattivi e spettacoli circensi

* 19:00-20:00 Baby Dance

Sabato 31 Agosto, Piazza Risorgimento

* 16:00-18:30 Grande Caccia al Tesoro Adulti

* 17:00 Varietà con balli e comicità per tutta la famiglia

* 21:00 Premiazioni Caccia al tesoro

* 21:30 Spettacolo “Favolando”

Domenica 1 Settembre, Piazza Risorgimento

* 16:00-18:30 Celebriamo il valore del Gioco

* 18:00-19-00 Merenda Marsicana

* 18:00 -19:00 Conferenza presso Sala Irti Sul Valore del Gioco

* 19:00-20:30 Gran Finale

Si precisa che, in caso di maltempo, le attività verranno realizzate all’interno del Castello Orsini.