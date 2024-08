Ubriaco al volante, investe ed uccide un’anziana ad Avezzano(AQ). Eseguita dalla Polizia di Stato la misura degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P.

Nel pomeriggio del 10 agosto u.s. personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano, in esecuzione dell’ordinanza disposta dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un uomo, gravemente indiziato di aver cagionato la morte di un’anziana che lo stesso aveva investito mentre era alla guida di un’automobile, in stato di ebbrezza alcoolica.

Nella tarda serata del 27 luglio 2024 personale del Commissariato di P.S. di Avezzano era intervenuto a seguito di un grave sinistro stradale che aveva coinvolto una ottantasettenne. Il presunto responsabile accedendo in una zona temporaneamente interdetta alla circolazione ed affollata di persone, che partecipavano ad una festa patronale, aveva investito l’anziana ; la donna rovinava a terra riportando gravi lesioni che ne cagionavano la morte dopo alcuni giorni di ricovero presso l’ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Il conducente non si fermava a prestare soccorso ma, al contrario, cercava di allontanarsi dal luogo del sinistro venendo bloccato dalle persone in strada che circondavano materialmente la vettura arrestandone la marcia dopo aver sfilato la chiave dal blocco di accensione.

Gli agenti del Commissariato di Avezzano intervenuti tempestivamente procedevano alla prima ricostruzione del sinistro, sottoponendo il soggetto ad esame etilometrico anche con l’ausilio dei militari del Nucleo Radio mobile dei Carabinieri.

I successivi accertamenti tecnici svolti da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Avezzano permettevano di ricostruire la dinamica del sinistro, anche attraverso le testimonianze raccolte dagli astanti, addebitando all’indagato la responsabilità del grave fatto; a seguito delle risultanze investigative veniva emesso il provvedimento cautelare sussistendo gravi indizi di colpevolezza ma, soprattutto, secondo la valutazione dell’autorità giudiziaria, il pericolo che venisse ripetuta analoga condotta.