UFFICIALMENTE CONSEGNATO QUESTA MATTINA IL CANTIERE PER I LAVORI DEL LOTTO 2 DELLA SCUOLA DI SAN CIPRIANO DELL’IMPORTO DI € 3.350.000,00.

Dopo tutti gli adempimenti normativi e burocratici, sono stati ufficialmente consegnati questa mattina i lavori relativi al secondo lotto della Scuola di San Cipriano.Prima della sottoscrizione del verbale, si è provveduto a fare un doveroso sopralluogo insieme al personale del nostro Ufficio Tecnico Comunale, del rappresentante legale del Raggruppamento Temporanei di Professionisti Progettisti, del nostro Collaudatore Tecnico Amministrativo, del Rappresentante legale del Raggruppamento Temporaneo d’Imprese aggiudicatario dell’appalto, del Direttore Lavori ed altri tecnici, al fine di poter dare inizio ai nuovi lavori per l’importo complessivo di €3.350.000,00.Saranno così, contemporaneamente attivi 2 cantieri, che pian piano, passando per innumerevoli peripezie, porteranno alla costruzione di questa straordinaria opera pubblica del complessivo importo di €5.450.000,00, vanto dell’edilizia scolastica del centro Italia.Con grandi soddisfazioni, auguro a tutti un Buon lavoro, per il bene della nostra Cittadina.