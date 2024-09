“Un lago da favola”, presentazione del volume presso Società Dante Alighieri (Roma, Piazza Firenze, 27) il 2 ottobre alle ore 17:30

Mercoledì 2 ottobre alle ore 17:30 a Palazzo Firenze (Piazza di Firenze, 27 – Roma) la Società Dante Alighieri presenta il libro di Cesira Sinibaldi e Giovanna Chiarilli “Un lago da favola. Il Fucino tra magie, serpenti, fantasmi, dei e pietre parlanti” (Carsa Edizioni, 2024).

Dopo i saluti iniziali del Segretario Generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi e di Gianni Letta, Vicepresidente della Dante, assieme alle autrici intervengono Flavia de Sanctis (ideatrice del progetto e Responsabile dell’AIA dei Musei di Avezzano), il Senatore Michele Fina, Rossella Miccio (Presidente di Emergency, cui sono destinati i proventi dei diritti d’autore). Modera l’incontro Luciano Ghelfi (quirinalista del TG2). Le letture sono affidate a Pino Ammendola e Francesco Ruggeri. L’attore Lino Guanciale invierà una testimonianza video.

“Un lago da favola”, dedicato alla storia, ai miti e alle leggende che aleggiano da sempre intorno al Fucino, “un mare trasportato sui monti” secondo Strabone, vuole suscitare nei lettori “un sano desiderio di scoperta e avventura. Attraverso le parole e le immagini, si viene condotti in un viaggio indimenticabile che riesce a far apprezzare ancora di più la bellezza e la magia di questo luogo unico al mondo”, come ha scritto Lino Guanciale nella prefazione.

Le autrici, per raccontare la storia di un lago e di un popolo, i Marsi, che hanno dato il nome alla Marsica, si sono ispirate ai testi classici, citando, oltre a Strabone, Plinio il Vecchio che descrisse un pesce mostruoso che abitava queste acque; Tacito che con dovizia di particolari ci ha tramandato la naumachia, definita il più grande spettacolo dell’antichità: una battaglia particolarmente cruenta tanto da tingere di rosso il lago; e poi ancora Virgilio che cita il marso Umbrone nell’Eneide, fino ad Alexandre Dumas.

Tra le suggestive illustrazioni di Daniela Molisso, accanto alla storia legata al passato, viene descritta la trasformazione del Fucino in un mare di verde che oggi accoglie altre eccellenze: dai Cunicoli di Claudio, prima testimonianza del prosciugamento, fino al Telespazio, il più importante centro di trasmissione satellitare al mondo.

Cesira Sinibaldi ha iniziato a pubblicare nel 1982. Con la prefazione di Luca Canali, ha pubblicato i racconti “Il taxi giallo” (Grafitype). Ha collaborato al romanzo “Colomba” di Dacia Maraini. Ha curato la rubrica Cultura e “Penne Vagabonde” per il giornale Articolo Nove. Nel 2000 ha partecipato al Congresso Internazionale di Linguistica (AAIS) a New York. Nel 2022 ha pubblicato il romanzo “Chissà dov’era casa mia” (Daimon Edizioni).

Giovanna Chiarilli. Giornalista, autrice Rai, editor, nel 2021 ha pubblicato “C’era una volta un re…” (Giraldi Editore) da cui è stata tratta l’omonima commedia teatrale. Ha collaborato alla fiction “Butta la luna” (Rai Uno) e al cartoon “Adrian”, ideato da Adriano Celentano con supervisore Vincenzo Cerami (Canale 5).