UN NUOVO DIACONO PER LA DIOCESI DEI MARSI

La Chiesa diocesana annuncia con gioia l’Ordinazione Diaconale di Angelo Di Bucchianico, il 13 Marzo alle ore 17.30 nella Chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Tagliacozzo. Angelo sarà Diacono per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo dei Marsi, Pietro Santoro.

Una vocazione “adulta” ma da sempre desiderata e custodita nel cuore quella di Angelo, originario di Lanciano, classe 1961, terzo di quattro figli. Fondamentale per il suo cammino l’esperienza vissuta con i Frati Minori Conventuali che hanno sostenuto e incoraggiato il suo discernimento. Ex operaio edile e metalmeccanico nel 2018 è stato accolto nella diocesi di Avezzano per diverse esperienze pastorali nella Forania di Tagliacozzo.