UN NUOVO INIZIO: L’AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI CAPISTRELLO IN LOCALITÀ SANTA BARBARA

Capistrello, un vento di cambiamento sta soffiando sulla Scuola Primaria e dell’Infanzia. Grazie a un nuovo progetto di ristrutturazione portato a termine dall’amministrazione Ciciotti. Dall’ammodernamento dell’impianto antincendio all’efficientamento energetico, dalla luminosa illuminazione a LED a una facciata colorata con personaggi delle fiabe, la Scuola Primaria e dell’Infanzia di Capistrello si è preparata per un futuro radiante e accogliente.

La sicurezza dei bambini è una priorità assoluta, e l’aggiornamento dell’impianto antincendio della scuola dimostra un impegno tangibile verso questo obiettivo. Questo investimento garantirà che la scuola sia preparata per affrontare qualsiasi emergenza, proteggendo la vita degli studenti e del personale.

L’efficientamento energetico è una componente fondamentale di questo progetto di modernizzazione. L’installazione di illuminazione a LED non solo ridurrà i costi energetici, ma fornirà anche un ambiente luminoso e confortevole. Questa scelta sostenibile contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale della scuola, insegnando ai giovani cittadini l’importanza della conservazione dell’energia.

Una delle trasformazioni più visibili è la facciata colorata della scuola, che è stata dipinta con i personaggi Disney più amati. Questo tocco di creatività rende l’edificio scolastico un luogo vivace e gioioso, che ispirerà i bambini ad apprendere e crescere ogni giorno.

La nuova pensilina all’ingresso, che verrà montata nelle prossime settimane, è un’altra parte integrante di questo progetto di ristrutturazione. Questa struttura accogliente offrirà riparo agli studenti durante le giornate piovose e darà un benvenuto caloroso a chiunque entri nella scuola. Un ingresso accogliente è il primo passo per creare un ambiente positivo e inclusivo per gli studenti e le loro famiglie.

Questo progetto è un esempio straordinario di come l’Amministrazione Ciciotti è sempre impegnata a garantire l’istruzione e il benessere dei bambini e trasformare un’istituzione scolastica in un luogo straordinario in cui imparare, crescere e prosperare.

La Scuola Primaria e dell’Infanzia di Capistrello è pronta per un nuovo inizio e un futuro luminoso.