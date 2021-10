UN NUOVO PROGETTO ERASMUS+ CONCLUSO CON SUCCESSO DALLA AMFI INTERNATIONAL

Dal 26 settembre al 2 Ottobre, la AMFI International di Celano ha ospitato un gruppo di 6 docenti dell’Elektrėnai Vocational Training Centre nell’ambito del progetto Erasmus+ denominato Creation of a safe and open learning environment.

I partecipanti hanno potuto seguire un corso di educazione non formale sulle nuove tecniche per la promozione di inclusione e interculturalità a scuola, osservando come queste pratiche vengono attuate nelle scuole marsicane.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla cooperazione di alcuni dei moltissimi partner locali appartenenti al network della AMFI International. A tal proposito si ringraziano l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CELANO nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Fabio Massimo Pizzardi e la docente referente Annarita Pierleoni, il Dirigente Scolastico dell’IIS Ettore Majorana Prof. Piero Buzzelli e la docente referente Prof.ssa Antonella Autuori e infine il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Collodi-Marini Prof. Piergiorgio Basile e la docente referente Prof.ssa Simonetta Quizi.

Attraverso questa esperienza di formazione, i partecipanti hanno potuto conoscere meglio la marsica e le eccellenze del nostro sistema scolastico.

Coloro che fossero interessati ai progetti della AMFI nelle città di Avezzano e Celano possono seguire la pagina FB https://www.facebook.com/Erasmus.Mobility.Italy/ o Instagram https://www.instagram.com/amfi_erasmus/ dell’organizzazione.

Per chiunque volesse entrare nel network di partner locali può contattare la dott.ssa Cristina Nucci, Erasmus+ Incoming Coordinator allo 0863 1873522 o su project@amfinternational.org.