Un ponte di competenze tra Italia e Svezia: i docenti del programma Restaurang- och livsmedelsprogrammet di Luleå in visita all’Istituto Alberghiero “E. De Panfilis” di Roccaraso

– Un gruppo di quattro docenti provenienti dal prestigioso, in, ha visitato oggi l’nell’ambito di un progetto Erasmus+ finanziato dall’Agenzia Nazionale Svedese e coordinato dalla AMFI International di Avezzano. Da 16 anni,gestisce progetti di mobilità per la formazione scolastica e professionale nella Marsica e in tutto l’Abruzzo, creando opportunità di scambio e crescita per studenti e professionisti.

Guidati dalla Dirigente Cinzia D’Altorio e accolti dai docenti specializzati Giorgio Aprea (bartending), Pierluigi Casciola e Augusto Gianni Polidoro (cucina) e Lisa D’Angelo (inglese), i professori svedesi hanno potuto osservare da vicino alcune eccellenze della tradizione culinaria italiana. Durante la mattinata, hanno partecipato a dimostrazioni pratiche su come preparare la pizza, alcuni primi piatti iconici come l’amatriciana e gli gnocchi, e hanno seguito una sessione dedicata alla creazione di cocktail e la gestione del servizio di sala.

Questa esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita professionale, offrendo ai docenti svedesi uno sguardo autentico sul modello formativo italiano, basato su tecniche culinarie tradizionali e abilità moderne. Il progetto Erasmus+ continua così a facilitare la condivisione di competenze tra istituzioni educative europee, rafforzando i legami tra la Svezia e l’Italia nel campo della formazione e dell’ospitalità.