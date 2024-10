Un raro falco pescatore avvistato e fotografato sul fiume Pescara

Un raro falco pescatore è stato avvistato e fotografato oggi sul fiume Pescara, nella zona di Chieti Scalo, da Riccardo Galizia. Una segnalazione estremamente importante: il falco pescatore Pandion haliaetus in Abruzzo è stato osservato raramente e soltanto di passo.

Questo rapace, legato agli ambienti acquatici, vive in prossimità di paludi, stagni, fiumi e aree costiere, dove cattura le sue prede esibendosi in tuffi spettacolari. Si alimenta infatti per il 95% con pesci, sia d’acqua dolce che marini. È considerato estremamente a rischio sparizione nei nostri cieli, ma da qualche anno è tornato a riprodursi in Italia come positivo risultato di significativi sforzi di conservazione. La prima nidificazione avvenne infatti in Toscana nel 2011 grazie a un progetto di successo. Oggi le coppie nidificanti tra Toscana e Sardegna sono 8, con 104 falchi pescatori nati in Italia tra il 2011 e il 2024, mentre si stima che un numero variabile tra 55 e 100 individui sverni nel nostro Paese.

La segnalazione di Riccardo Galizia aggiunge un altro tassello alle informazioni che si stanno raccogliendo sulla specie.

Nella foto: il falco pescatore immortalato sulle sponde del fiume Pescara da Riccardo Galizia