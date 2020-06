UN SUCCESSO “ I HOPE”, L’ULTIMO SINGOLO STRUMENTALE DEL CHITARRISTA TRIESTINO MAUIRZIO VERCON

Già per Platone la musica era “ una reminiscenza di celestiali beatitudini” , ossia l’anima nell’iperuranio sarebbe vissuta in armoni e nell’eterno appagamento di sé. La musica ha , in verità, un effetto catartico, poiché, come afferma Schopenhauer, la musica rappresenta una delle vie di uscita dal dolore, in quanto ci fa librare in un’atmosfera “metafisica” lontana dal mondo fenomenico, per Nietzsche la musica è in grado di esprimere la volontà di potenza; la musica, pertanto, esprime per mezzo di suoni, tutti i sentimenti umani: ansia, dolore, speranza ed è un ‘arte consolatrice poiché nei momenti più bui dell’esistenza, essa ci dona ,quasi divinamente, il dono di una vita che, trascendendo la realtà del momento, ci ritempra e ci proietta con speranza e fiducia nel futuro .Quanto evidenziato sull’arte musicale, è pienamente rintracciabile nel nuovo brano strumentale del chitarrista triestino Maurizio Vercon e del suo amico-collaboratore Francesco Pisana..<<In in questo periodo di fermo forzato, afferma Vercon, ho aumentato le collaborazioni e ho lavorato parecchio dal punto di vista della discografia. A fine estate scorsa ho iniziato la collaborazione con la Thunder Label del grande Francesco Pisana che mi ha introdotto nella band di Cristiano Turato(ex voce dei Nomadi).Abbiamo lavorato al suo cd “La Festa” ,uscito in aprile per l’Aereostell a(etichetta della PFM) concorrendo anche con una song al festival di Sanremo. Sempre insieme a Francesco, abbiamo fatto uscire due miei singoli cantati da Franco Zulian e due di Sarà Cicognani, uno con la Warner e alcuni altri. Anche il 25 giugno ci sarà un uscita importantissima: Denise, giovane cantante bravissima che avrà una splendida carriera!!! Contestualmente a tutto questo sono riuscito a portare avanti anche i miei progetti strumentali dove Francesco ha grande merito ,oltre ad essere grande musicista e amico! Infatti questo nuovo singolo è scritto insieme e il risultato è ciò che puoi ascoltare. Ho fatto il video è l’insieme ha catturato l’attenzione del pubblico inaspettatamente tanto da farci pensare a far uscire un altro singolo fra un mesetto circa…..che sia arrivato il momento della ripresa della musica strumentale? Che il periodo abbia contribuito a sensibilizzare le persone? Non so, ma sta andando benissimo e sono felice di poter lavorare con Francesco Pisana a questo progetto in maniera sincera, onestà…..facendo quello che ci piace, suonare!!>>.