Un successo la Fiera di Santo Stefano 2024: boom di presenze e grande interesse per i progetti del futuro di Avezzano

Avezzano, 26 dicembre 2024 – La tradizionale Fiera di Santo Stefano registra un vero pienone trasformandosi in una straordinaria festa per la città con uno sguardo originale sul futuro del capoluogo marsicano. Tantissime presenze registrate per un evento che ha attirato cittadini, visitatori e appassionati da tutto il territorio.

Grande protagonista della giornata è stato il racconto dei progetti futuri perché il comune ha sfruttato l’occasione per presentare ai curiosi radunati davanti al maxischermo LED in Piazza Risorgimento i progetti che trasformeranno il volto della città. Accanto ai piani già annunciati – la Ciclovia delle Stelle e Avezzano Storica – il pubblico ha potuto scoprire una nuova e affascinante ipotesi progettuale: una copertura polifunzionale rimovibile e modulare, realizzabile di fronte alla fontana, pensata per offrire un luogo coperto che stimoli la socialità e la voglia di stare insieme.

“Le immagini e i rendering proiettati oggi hanno acceso l’entusiasmo e la curiosità di tanti – ha dichiarato il sindaco Giovanni Di Pangrazio. – La risposta dei cittadini ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta puntando sulla valorizzazione del patrimonio storico e su spazi pensati per una comunità viva e coesa. Dettagli e ulteriori sviluppi di questi interventi saranno svelati nella conferenza stampa programmata per l’inizio del 2025.”

I progetti al centro dell’attenzione sono realizzati dall’architetto Luca Piccirillo e riguardano:

Ciclovia delle Stelle: un percorso ciclo-pedonale che trasformerà l’ex ferrovia dello zuccherificio in un’arteria per la mobilità dolce, collegando il centro di Avezzano al Fucino. Avezzano Storica: un ambizioso piano di riqualificazione del patrimonio storico e archeologico della città con un ponte-passerella pedonale che costeggerà il suggestivo Castello Orsini, offrendo una nuova prospettiva panoramica e un collegamento agevole tra le aree storiche e il centro cittadino. Copertura polifunzionale: una soluzione innovativa e modulare per garantire spazi coperti durante eventi e attività pubbliche, ideale per stimolare la socialità in ogni stagione e che si propone come un portico originale e accattivante.

Con oltre 160 espositori da tutta Italia, la Fiera si è confermata anche come un’importante piattaforma per l’artigianato, l’oggettistica e le eccellenze enogastronomiche, con un’ampia area food. Un percorso nuovo che sembrava maggiormente fruibile e che ha permesso di trovare parcheggio con maggior facilità.