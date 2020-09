UNA CITTA’ DA AMARE, ANTONIO DI RENZO (TONY): IL MIO IMPEGNO PER UNA CELANO TURISTICA E GREEN

Sono Antonio Di Renzo detto Tony, in questi 5 anni mi sono occupato di turismo e spettacolo per il nostro comune.

Sono stati anni intensi, nei quali come amministrazione siamo riusciti a rivalutare il nostro territorio, il nostro Comune, con le sue bellezze artistiche, storiche e architettoniche.

Abbiamo il Castello Piccolomini che da anni è il museo più visitato della Regione, meta di migliaia di turisti che arrivano da ogni parte d’Italia e non solo.

Fiore all’occhiello di questa Amministrazione è indubbiamente la riapertura delle Gole di Aielli Celano, risultato per niente scontato e che siamo riusciti ad ottenere grazie all’impegno del nostro Sindaco Settimio Santilli che con caparbietà e determinazione ha fatto sì che il Canyon dell’Appennino Centrale (Gole di Celano / Aielli) tornasse fruibile dopo più di 10 anni dalla loro chiusura.

In 5 anni abbiamo lavorato per portare Celano non solo a diventare una meta turistica importante, ma anche a far sviluppare ancora di più l’idea di una Città Green. Le basi sono state create, con i percorsi naturalistici, le bici a pedalata assistita che hanno e stanno riscuotendo un enorme successo tra i turisti e gli stessi celanesi, abbiamo istallato due colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Ma questo è solo l’inizio, nel nostro programma c’è la ferma intenzione di proseguire su tale discorso attivando ad esempio un autobus elettrico per le corse urbane e molto altro.

Non abbiamo lavorato solo per il l turismo, ma particolare attenzione è stata riservata anche agli spettacoli.

Moltissime, infatti, sono state le iniziative messe in campo, concerti, manifestazioni teatrali, al chiuso e all’aperto che hanno riscosso sempre un ottimo successo.