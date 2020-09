UNA CITTA’ DA AMARE. SIMPLICIO ROCCHESINI: PER UNA CELANO ANCORA PIÙ SICURA

Sono Simplicio Rocchesini, ho 54 anni e sono un imprenditore edile.

Sono entrato a far parte dell’Amministrazione Santilli nell’ultima parte del mandato, sono subentrato al compianto Vincenzo Montagliani, persona da me così come anche dagli altri, stimata ed apprezzata. In questo lasso di tempo ho avuto la delega alla Sicurezza. Uno dei primi provvedimenti è stato quello di istituire uno sportello comunale dove tutti i cittadini hanno potuto e possono segnalare le varie problematiche della città.

Il contributo che voglio continuare a dare alla Città è sempre legato a questa tematica, nei prossimi cinque anni, se me ne darete l’opportunità con il vostro voto, ho intenzione di potenziare ulteriormente l’impianto di videosorveglianza e non solo.