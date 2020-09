UNA CITTÀ DA AMARE. VALERIANO FIDANZA: IL MIO CONTRIBUTO PER CONTINUARE A CRESCERE INSIEME

Sono Valeriano Fidanza 41 anni lavoro nel settore del commercio, sono uno dei nuovi elementi della lista Una Città da amare”. Ho accettato con voglia e determinazione questa candidatura per dare anche il mio contributo ad una squadra che già nei cinque anni trascorsi si è distinta per competenza credibilità e coerenza alla città.

Come quarantenne mi sento di poter dare il mio fattivo contributo per un ulteriore crescita della città. Se me lo concederete con il vostro voto, farò parte della prossima amministrazione che guiderà la Città anche per i prossimi cinque anni. Una squadra che ha messo in campo un programma completo e dettagliato che guarda a 360° pieno di cose da fare da subito.

Da molti anni lavoro nel settore del commercio e come molti colleghi ho potuto constatare, soprattutto nel periodo emergenziale del Coronavirus, la vicinanza concreta e fattiva del Sindaco Settimio Santilli, nel nostro settore, ecco questo e quello che mi propongo di fare, essere un riferimento di ascolto collaborazione e sviluppo, dare dunque slancio a un settore molto importante per la nostra città, mettendomi a disposizione di tutti con impegno e dedizione.

Per questo vi invito a votarmi e votare la lista “Una Città da Amare”.