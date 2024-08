Vacanze luchesi, “Di stelle e armonie d’estate” per piano solo, Fabio Capriotti in concerto

Appena archiviato il Ferragosto, le Vacanze luchesi riprendono slancio e verve con le note della grande musica. Domani, domenica, 18 agosto, alle 21, la centrale piazza Umberto I farà da magnifico sfondo al concerto per piano solo del M° Fabio Capriotti, acclamato artista di origine trasaccana, brillante interprete di esecuzioni che hanno conquistato migliaia di appassionati tramite il web e incantato le più ampie e varie platee. Sotto le stelle agostane, l’Artista proporrà una rassegna poliedrica, composita, sorprendente nello sviluppo, che tesserà attraverso l’interpretazione di celebri e amate composizioni del repertorio classico e brillanti digressioni; l’evento vedrà ospite speciale il M° Angelo Fina.

“Il M° Fabio Capriotti ha saputo incantare a ogni appuntamento la nostra platea e “viziarla” con interpretazioni sempre suggestive”, rimarca la sindaca Marivera De Rosa, “Al comprovato talento sa affiancare la capacità di rendere ogni concerto una sorta di viaggio unico nella musica, in grado di generare emozioni sempre nuove, che in questa edizione vedrà anche la presenza, in veste di ospite speciale, del M° Angelo Fina, tra i i fiori all’occhiello di Luco dei Marsi. Invito tutti a partecipare”.

Nel corso dell’emergenza sanitaria globale, e in particolare del lockdown, attraverso il web e le rubriche del virtuale “Salone Capriotti”, l’Artista raggiunse e mise in connessione migliaia di persone, con rubriche nate con l’intento di alleviare, attraverso la musica, le conseguenze dell’isolamento e delle paure connesse alla pandemia, diventando, in pochi mesi, un punto di riferimento per numerosissimi utenti.