Vacanze luchesi, grande concerto tributo a Lucio Dalla e festa della “rusticanza” con le frittelle abruzzesi

Le Vacanze luchesi entrano nel vivo e promettono faville per il primo sabato agostano. Nel programma del cartellone estivo approntato dall’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi, il grande concerto “Ciao Lucio – tributo a Lucio Dalla”, che vedrà alla ribalta del centro fucense l’acclamata omonima tribute band che, con Valentino Aquilano, cantante e leader del gruppo, ha aperto il tour estivo con il sold out e una cascata di applausi incassati a Pescara e procede mietendo successi sui palcoscenici di diverse regioni. Nella formazione, con Valentino Aquilano, Mirko Minetti, batteria; Francesco D’Alessandro, basso; Roberto Mastro, chitarre; Carmine Cubellis, tastiere; Alberto Grossi, sassofono. Un concerto, quello in programma per domani, 3 agosto, alle 21.30, in piazza Umberto I, che si svilupperà non solo attraverso la riproposizione dei brani più amati del grande Cantautore italiano e l’esposizione di interessanti aneddoti, ma anche con la particolare e straordinaria caratterizzazione del personaggio che, nell’estro e nel talento di Valentino Aquilano, diventa “esaltazione della teatralità e dell’anima di Lucio”. La serata avrà inizio con l’apertura del punto ristoro che si tradurrà in una vera e propria festa della “rusticanza”, che permetterà ai partecipanti di gustare le frittelle – pizze fritte abruzzesi – preparate al momento dalle “Femm’n de ‘na ‘ota”, ma anche panini caserecci, con norcineria locale, salsicce o prosciutto, e verdure varie dall’orto fucense, accanto ai dolci tradizionali e alle bevande alla spina.

“Sarà una serata di grande musica, che ammalierà i presenti con uno spettacolo davvero suggestivo, frutto del talento della più amata e applaudita tribute band dell’indimenticabile Lucio Dalla, ma che avrà tra gli ingredienti principali anche i sapori genuini della nostra terra e il piacere di stare insieme in una delle piazze più belle e accoglienti del territorio” spiega la sindaca Marivera De Rosa, “La cucina delle nostre strepitose “Femm’n de ‘na ‘ota” è una garanzia di gusto e anche le temperature promettono di essere più vivibili. Invito tutti a non mancare e a passare parola!”