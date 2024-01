Grave incidente si stacca una valanga sul monte Sirente e travolge 5 escursionisti, uno dei quali ha perso la vita. L’incidente, di cui ancora non si hanno molte notizie è avvenuto questo pomeriggio.

Immediati i soccorsi, sul posto sono arrivati il personale del 118, volontari del Soccorso alpino e finanzieri Sagf dell’Aquila.

I soccorritori sono riusciti, non senza difficoltà, a salvare 4 dei 5 escursionisti, per uno di loro purtroppo no c’è stato nulla da fare.