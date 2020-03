VALLE ROVETO. LA CROCE VERDE ORGANIZZA CORSI PER L’UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI

Civitella Roveto. I volontari della Croce Verde di Civitella Roveto, tramite un post su facebook, fanno sapere che il corso di BLS-D svoltosi oggi pomeriggio a Canistro, è stato un successo di partecipazione.

L’evento va inserito in un contesto più ampio e rientra in un progetto ambizioso che ha come obiettivo quello di rendere l’intera Valle Roveto cardioprotetta, e di formare ed abilitare il maggior numero di persone alle manovre salvavita e all’utilizzo di tale apparecchiatura. Da diversi anni, le varie associazioni e amministrazioni comunali, lavorano alacremente per continuare a dotare di defibrillatori i comuni di Civitella Roveto, Canistro, Morino e Civita D’Antino. Attualmente ne sono presenti già undici nei punti più strategici della Valle Roveto. Nelle prossime settimane altri corsi formativi saranno organizzati anche negli altri comuni.