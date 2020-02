VASTESE-AVEZZANO OFF LIMITS AI RESIDENTI DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA

Chieti. L’incontro di calcio Vastese-Avezzano, previsto per domenica 23 febbraio alle ore 14.30 presso lo stadio Aragona di Vasto (CH), sarà vietato ai residenti della provincia di L’Aquila. Si apprende da un comunicato pubblicato sulla pagina facebook dell’Avezzano Calcio.

COMUNICATO UFFICIALE

Il Prefetto della provincia di Chieti dispone il divieto di vendita dei tagliandi d’ingresso ai residenti nella provincia di L’Aquila, per l’incontro di calcio Vastese-Avezzano, in programma per domenica 23 febbraio, ore 14.30, presso lo stadio Aragona di Vasto (CH).