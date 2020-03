VELOCIZZAZIONE LINEA FERROVIARIA ROMA-PESCARA. GIOVAGNORIO SINDACO DI TAGLIACOZZO: PLAUSO A MARSILIO E ALLA POLITICA REGIONALE

A seguito della conferenza stampa del Presidente della Regione ABRUZZO sui progetti di velocizzazione e ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Pescara, ho scritto la seguente lettera:

Illustre e caro Presidente,

è la prima volta che riscontro da parte di un Governatore della nostra Regione un concreto interesse per le problematiche della Linea ferroviaria Roma – Pescara con proposte realizzabili e progettualità assolutamente condivisibili. E ad un anno dalla Sua elezione mi complimento per il lavoro svolto e per il risultato conseguito.

Ho fatto il pendolare per 16 anni (dal 2000 al 2016, anno della mia elezione) e ciò che ho ascoltato nella Sua conferenza stampa del 3 marzo scorso è ciò che i pendolari hanno sempre cercato di rappresentare prima all’Amministrazione Chiodi, con l’eroico Giandonato Morra, e poi all’amministrazione D’Alfonso…

Ricordo, a tal riguardo, un convegno nel nostro Teatro Talia – il 2 settembre 2011 – in cui l’ospite d’onore, l’allora Sindaco di Roma Gianni Alemanno, auspicò appunto una velocizzazione della tratta ferroviaria Avezzano-Roma che avrebbe favorito la “decentralizzazione della popolazione dall’Urbe” con un alleggerimento del carico della popolazione di quest’ultima e un arricchimento delle zone interne laziali e abruzzesi.

La ringrazio per aver pensato e nominato anche Tagliacozzo insieme ad Avezzano e a Carsoli per sottolineare i benefici che i nostri territori interni otterrebbero da una velocizzazione della tratta ferroviaria sopra indicata.

Desidero porre alla Sua attenzione, caro Presidente, qualora – ma ne sono certo – lo ritenga utile al perfezionamento del progetto esposto nella conferenza stampa di ieri, che R.F.I. nell’ambito di un grande progetto di soppressione dei passaggi a livello ferroviari sull’intero territorio nazionale (avendo programmato un piano economico di investimenti di circa 10 miliardi di euro in dieci anni), poco più di un anno fa, propose questa cosa ai comuni di Tagliacozzo, Scurcola, Avezzano, Celano e Aielli.

A tal riguardo R.F.I. ha già proceduto con uno studio di fattibilità e nel mese di ottobre 2019 si svolse una riunione in Regione con la presenza di tutte le parti coinvolte e di noi sindaci interessati. Sarebbe auspicabile, da parte della Regione, riprendere le fila di questa proposta. Da parte del sottoscritto e dei colleghi sindaci, allora come oggi, piena disponibilità a collaborare. La soppressione di 29 passaggi a livello ferroviari nella tratta marsicana, oltre che a incrementare la sicurezza dei cittadini e del sistema di mobilità, favorirebbe un’ottimizzazione dei tempi di percorrenza sull’intera linea di circa 15 minuti.

Sono veramente contento delle belle novità da Lei esposte, caro Presidente, e spero vivamente, a nome dei miei concittadini e delle centinaia di pendolari marsicani, che questa volta si inizi veramente a dare certezza alle speranze di sempre.

Vincenzo Giovagnorio

Sindaco della Città di Tagliacozzo