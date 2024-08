Venerdì 2 agosto ci sarà la Notturna Avezzanese, attenzione alle prescrizioni e ai divieti previsti per lo svolgimento dell’evento podistico 

La gara podistica Notturna Avezzanese, si svolgerà venerdì 2 agosto. Tanti gli atleti iscritti in un collaudato pecoroso cittadino di 3,3 km che i podisti ripeteranno tre volte nella gara competitiva.

Per lo svolgimento dell’evento il comune ha emanato apposita ordinanza con divieti di sosta e di transito per la quale si chiede la massima attenzione.

In dettaglio

a partire dalle ore 18:00 fino al termine della manifestazione sportiva è prevista l’istituzione del divieto sosta con rimozione dei veicoli e, a partire dalle ore 20:00 fino al termine della manifestazione sportiva, l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, lungo il seguente percorso:

Via Cataldi (partenza) – Via N. Sauro – Via G. Marconi – Piazza della Repubblica (compresa area parcheggio)- Via Mazzini – Via Corradini – Via Don Orione – Via Mons. Bagnoli – Via Trento – Via Monte Velino – Piazza Matteotti (parte nord) – Via Monte Nero – Piazza Matteotti (parte sud) – Via Garibaldi – Via Corradini – Via Cataldi (arrivo)

Si prevede,poi, a partire dalle 20:00 fino al termine della manifestazione sportiva, l’istituzione del solo divieto di transito sui seguenti tratti stradali:

– Via Monte Zebio, tratto dall’incrocio con Via V. Veneto all’incrocio con Via Cataldi

– Via C. Battisti, tratto dall’incrocio con Via Cataldi all’incrocio con Via Mazzini

– Via Gramsci, tratto dall’incrocio con Via B. Croce a all’Incrocio con Via N. Sauro

– Via XXIV Maggio, tratto dall’incrocio con Via Gramsci all’incrocio con Via Marconi

– Via B. Croce, tratto dall’incrocio con Via F.lli Rosselli all’incrocio con Via Marconi

– Via G. Verdi,

– Via N. Sauro, tratto dall’incrocio con Via F.lli Rosselli all’incrocio con Via Marconi

– Via Marruvio, tratto dall’incrocio con Via F.lli Rosselli all’incrocio con Via Marconi

– Via D’Annunzio

– Via F. Crispi, tratto dall’incrocio con Via F.lli Rosselli all’incrocio con Via Mazzini

– Via F.lli Rosselli, tratto dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Corradini

– Via A.M. Torlonia, tratto dall’incrocio con Via Crispi all’incrocio con Via Corradini

– Via Sangro, tratto dall’incrocio con Via Di Gianfilippo all’incrocio con Via Don Orione

– Via Mons. Bagnoli, tratto dall’incrocio con Via Di Gianfilippo all’incrocio con Via Don Orione

– Via Volturno, tratto dall’incrocio con Via Monte Velino all’incrocio con Via Mons. Bagnoli

– Via Oslavia , tratto dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Mons. Bagnoli

– Via Mazzini, tratto dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Mons. Bagnoli

– Via Pagani, tratto dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Mons. Bagnoli

– Via Trento, tratto dall’incrocio con Via Diaz all’incrocio con Via Mons. Bagnoli

– Via Mons.D. Valeri , tratto dall’incrocio con Via Trieste all’incrocio con Via Trento

– Corso della Libertà , tratto dall’incrocio con Via Mons. D. Valeri all’incrocio con Piazza Matteotti

– Piazza Matteotti (lato sud), tratto dall’incrocio con Via Monte Velino all’incrocio con Via Garibaldi

– Via Montello, tratto tra i due incroci con Via Monte Nero;

– Via Mons. D. Valeri , tratto dall’incrocio con Via Montello all’incrocio con Via Garibaldi

– Via Monte Grappa, tratto dall’incrocio con Via Mons. Bagnoli all’incrocio con Via Mons. D. Valeri

– Via Emilia, tratto dall’incrocio con Via V. Veneto all’incrocio con Via Garibaldi

– Via Mons. Bagnoli, tratto dall’incrocio con Via V. Veneto all’incrocio con Via Garibaldi

– Via Corradini, tratto dall’incrocio con Via Monte Grappa all’incrocio con Via Garibaldi

– Via V. Veneto, tratto dall’incrocio con Via Amendola all’incrocio con Via Corradini

L’organizzazione della manifestazione, oltre a garantire il rispetto di tutte le disposizioni del piano di sicurezza e di eventuali prescrizioni impartite con l’atto autorizzativo, provvederà, in particolare, a presidiare con proprio personale tutti gli incroci del percorso con le altre strade al fine di evitare ogni possibile immissione di veicoli nel percorso durante la manifestazione sportiva. Inoltre, la stessa organizzazione dovrà adottare tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

Si chiede alla cittadinanza di collaborare alla riuscita dell’evento rispettando le prescrizioni dell’ordinanza.