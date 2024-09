Venerdì prossimo 27 settembre convocato il Consiglio comunale di Avezzano. Consolidato 2023 chiuso con avanzo di 5 milioni. Sulla sicurezza Ordine del Giorno di Genovesi che dice “Su questo argomento collaboriamo”

Seduta del Consiglio comunale convocata dal Presidente del Consiglio, Fabrizio Ridolfi, dopo la consueta Conferenza dei Capigruppo, per venerdì prossimo, 27 settembre, con inizio alle ore 17.

Al centro dell’ordine del giorno della seduta consiliare, la discussione, con successiva approvazione, del Bilancio Consolidato 2023 del Comune di Avezzano.

Il Consolidato è un bilancio nel quale vengono tenute in considerazione le partite generate dalle partecipazioni societarie del Comune, le cosiddette “Partecipate”, come Aciam, Scav e Cam.

Un bilancio – spiega -l’assessore Alessandro Pierleoni – che vede generare un avanzo di 5 milioni, tenendo in considerazione l’attivo con cui nel 2023 ha chiuso la Scav, il Piano di Risanamento approvato per l’Aciam e l’esclusione dal conteggio della situazione del Cam perché, come noto, sottoposta a procedura concorsuale.

Nelle ultime ore è stato inserito su disposizione del presidente del consiglio Fabrizio Ridolfi, di concerto con la maggioranza, un ordine del giorno sul tema sicurezza – primo firmatario Tiziano Genovesi – che si ricollega alla recente rapina avvenuta in centro. “La sicurezza – dice Genovesi- è un argomento su cui bisogna collaborare. Partiremo da un’analisi puntuale di quello che sta accadendo e delle misure già adottate dall’amministrazione per lavorare insieme su altri possibili strumenti”

Sullo stesso argomento c’è da registrare la lettera che nei giorni scorsi il sindaco Giovanni Di Pangrazio aveva inoltrato al Prefetto a riposo Amalia Di Ruocco per reiterare il progetto sicurezza anche per il 2025

Il punto recita testualmente

“Discussione e misure da adottare in merito al tema sicurezza in città, alla luce della recente rapina avvenuta il 23 settembre presso la gioielleria Quaranta.”

Questi gli altri punti in discussione:

1) RATIFICA 5^ VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ART. 175, COMMA 4 D.LGS. N. 267/2000, APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI, APPROVATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 160 DEL 05/09/2024.

2) APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2023.

3) ADESIONE IN QUALITA’ DI “ADERENTE ISTITUZIONALE” ALLA “FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA”. ISTITUZIONE DI UNA SEDE PERMANENTE DELLA “ACCADEMIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.

4) RECEPIMENTO E APPROVAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 – APPROFONDIMENTI DELLA MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E AGGIORNAMENTO DATI GEOLOGICI, GEOTECNICI E GEOFISICI.

5) RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE RELATIVA A DEI BENI GIÀ GRAVATI DA USO CIVICO VENDUTI AI SIG.RI CANGIANO GIORGIO, CANGIANO PAOLA E TADDEI ELMI GIANCARLO.

6) (RGAL N. 35/2023) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 158/2024 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO CIVILE R.G. N. 126/2024.