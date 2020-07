VERSO IL VOTO. CELANO, COTTTURONE : COALIZIONE LARGA, RICAMBIO GENERAZIONALE E UNITÀ

Coalizione larga, ricambio generazionale e unità con il fondamentale apporto di quanti da sempre hanno contribuito alla crescita politica ed economica della nostra Città. Queste le parole d’ordine del partecipato incontro organizzato in vista delle prossime elezioni amministrative.

A darne notizia in una nota Calvino Cotturone che a nome dei tanti partecipanti dichiara: “è stato un incontro particolarmente significativo sia per il delicato momento storico post Covid-19 sia per la qualificata partecipazione anche in ordine alla presenza di molti giovani e molte donne.

La proposta condivisa da tutti i partecipanti è di continuare a lavorare per una coalizione ampia e civica che sappia rappresentare il necessario cambio di passo per dare alla nostra Città una centralità che in questi anni si è persa. Nei prossimi giorni si procederà speditamente all’individuazione del candidato Sindaco, alla costituzione della lista e del programma elettorale.

In tanti hanno già aderito a questo progetto. L’appello che rivolgo a tutti quelli che sentono la necessità di un cambiamento è di partecipare attivamente. Uniti si vince! Già dalle prossime ore torneremo a riunirci per dare sostanza a questa coalizione civica siamo aperti ad ogni contributo“.