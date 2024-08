VILLA SCONTRONE: I CONCERTI DI PIOTTA E FLAMINIO SCALDANO LA 7ª EDIZIONE DI VILLA IN FERMENTO

Servizi gratuiti di navetta da Castel di Sangro e “baby parking” per le famiglie

Tra gli ospiti anche Gino Bucci, autore della pagina “L’Abruzzese fuori sede”

Radio Delta 1 è media partner dell’evento.

Saranno Piotta e i Flaminio i grandi ospiti della settima edizione di Villa in Fermento, in programma a Villa Scontrone venerdì 16 e sabato 17 agosto.

L’evento, organizzato a partire dal 2016 dall’associazione ConGiovani con il patrocinio del Comune di Scontrone, da anni si conferma tra i più importanti dell’estate in tutto l’Alto Sangro e richiama un pubblico proveniente anche dal vicino Molise, dalla Campania e dal Lazio.

Venerdì 16 agosto i Flaminio, noti fino a qualche mese fa come Flaminio Maphia, saliranno sul palco di piazza Dante alle 22. La storica band della scena rap, composta da G. Max e Rude MC, porta in tour un album celebrativo dei loro 30 anni di attività: un disco che mette insieme i pezzi più amati suonati live, tra cui le hit Ragazze acidelle e Che idea, fortunata cover del brano del compianto Pino D’Angiò. Il duo romano sarà accompagnato dalla band “Quei bravi ragazzi” per uno show di pura energia. La serata sarà aperta dal trio country-gospel molisano Marilyn & The Dirty Strings (voce-ukulule-percussioni, chitarra e basso). A seguire, subito dopo i Flaminio, si balla il rock’n’roll con i Billie Hard, giovane band pugliese che farà rivivere lo spirito dei mitici anni ’50.

Sabato 17 agosto è il giorno di Piotta. Quella di Villa Scontrone sarà l’unica tappa in Abruzzo del “Dieci e l’Ode tour”, partito dal Concertone del Primo Maggio a Roma. Lo show attraversa i dieci album e più di 25 anni di musica dell’artista, compreso l’ultimo album dal titolo ‘Na notte infame, dedicato al fratello Fabio. Non mancheranno le storiche hit che hanno reso celebre il rapper e cantautore romano, da Supercafone (nel 25° anniversario dall’uscita), a La Grande Onda, Vengo dal Colosseo, fino a 7 vizi Capitale, prodotta insieme a Il Muro del Canto e scelta come sigla della serie Suburra. Prima di Piotta, live dalle 22, si esibiranno i Ma Lorelle, giovane formazione locale che propone cover italiane e straniere. Gran finale, subito dopo Piotta, con il dj set di Angelo Calvi.

La manifestazione si aprirà entrambi i giorni alle 17, con i laboratori del Circo d’Abruzzo, la scuola di clown e teatro di strada guidata dall’artista Emmanuel Gallot-Lavallée. Per le famiglie è previsto anche un servizio gratuito di “baby parking” a cura del centro estivo “La Olla magica” di Alfedena. Alle 18 l’apertura dei primi stand gastronomici e dei birrifici artigianali (Birrificio Abruzzese di Castel di Sangro, Donkey Beer di Atri, La Monna di Pizzoli e Anbra dell’Aquila). La cena è a partire dalle 20, a base di piatti tipici locali presso gli stand allestiti su via Sangro.

“Siamo felici ed orgogliosi – spiegano gli organizzatori della ConGiovani, quasi tutti fuorisede che tornano in paese ad agosto – nel vedere il nostro evento crescere per presenze ogni anno e arricchirsi con la partecipazione di artisti di fama nazionale. La nostra idea è sempre stata quella di creare un evento unico in Alto Sangro, pensato per i giovani, sia della zona sia vacanzieri, ma anche per le famiglie, con proposte a partire dal pomeriggio. Ci teniamo a ringraziare i tanti che a vario titolo ci danno una mano, compresi i nostri sponsor che premiano il nostro impegno“.

A proposito di fuorisede, quest’anno ce ne sarà uno d’eccezione. Tra gli ospiti di Villa in Fermento infatti spicca la presenza di Gino Bucci, meglio noto come L’Abruzzese fuori sede, la seguitissima pagina social che solo su Facebook conta 225mila follower. L’autore è atteso a Villa Scontrone nella serata di sabato.

Confermato il servizio di navetta gratuita “andata e ritorno”, con partenza da Castel di Sangro (fermata in Piazza Patini, lato banca), ogni ora dalle 18 alle 3 per entrambe le giornate. Un’iniziativa finanziata dall’associazione ConGiovani con l’obiettivo di favorire il divertimento in sicurezza, diminuire il traffico di veicoli sulle strade del comprensorio e dare un piccolo ma simbolico contributo all’ambiente.

Quest’anno, per la prima volta, l’evento Villa in Fermento si avvale di un media partner: Radio Delta 1, l’emittente radiofonica locale più ascoltata in Abruzzo.