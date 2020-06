VIOLENZA AD AVEZZANO, SIMONELLI (NAZIONE FUTURA): PREOCCUPAZIONE PER MALESSERE SOCIALE, NON CEDERE NÉ A GIUSTIFICAZIONISMI NÉ A SLOGAN E MONITORARE LA SITUAZIONE

Come Nazione Futura Avezzano e Nazione Futura Abruzzo, apprendiamo con una certa preoccupazione dei due episodi di violenza accaduti nelle giornate di ieri ed oggi ad Avezzano, con degli stranieri resisi protagonisti di episodi di violenza urbana.

È un argomento da trattare con le dovute precauzioni, in quanto sintomo di un malessere sociale, che non può essere liquidato né con slogan facili né come bravate di qualcuno né, a maggior ragione, giustificato come “integrazione difficoltosa”, in quanto di difficoltà ne vivono quotidianamente i cittadini di Avezzano e non si abbandonano alla violenza.

Per questo nei prossimi giorni saremo in giro per la città a rilevare dove vi sono disagi di ordine sociale, per stilare un reportage da consegnare alle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico.

Abbiamo bisogno di decoro cittadino, non di criminali a piede libero, non di chi li giustifica, non di chi liquida il tutto con slogan.