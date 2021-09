VITTORIA IN AMICHEVOLE PER L’ISWEB AVEZZANO RUGBY, ROTILIO: SODDISFATTI PER QUESTO NUOVO INIZIO

Con il risultato di 12 a 19 la ISWEB Avezzano rugby vince a San Benedetto del Tronto e colleziona la sua prima vittoria di stagione in vista dell’inizio di campionato previsto per il 19 ottobre prossimo.I gialloneri, guidati dal neo capitano Marco Mocerino, classe 2002, hanno realizzato tre mete e due trasformazioni. Le segnature sono arrivate tutte a livello di mischia, tra le quali spicca quella di Edmondo Pizzardi, alla sua prima meta in giallonero; le trasformazioni sono state realizzate dall’apertura aquilana Davide Bernardi. “È stata davvero una bellissima emozione rivedere i ragazzi della ISWEB Avezzano rugby in campo ed è doveroso un ringraziamento alla Società che in questi due anni ha fatto i salti mortali per sostenere il nostro sport e le nostre ambizioni”, ha dichiarato a fine gara il coach Pierpaolo Rotilio, “portare a casa una vittoria in questo esordio è stato un’ulteriore soddisfazione. Tecnicamente il test è stato valido per far emergere alcune criticità da affrontare al più presto nello specifico mi riferisco alla scarsa preparazione di una parte degli atleti e una rosa molto ristretta. Faccio i miei personali complimenti ai giocatori e allo staff del San Benedetto”, ha concluso l’allenatore giallonero, “che ci ha messo in difficoltà su tutte le fasi di gioco soprattutto nella mischia, e che non sfigurerebbe in categorie superiori”. Vittoria in trasferta anche dell’under 19 che con il risultato di 12 a 14 ha battuto il Viterbo. “Quando, insieme con la società, si è deciso di organizzare un’amichevole per la under 19, l’obiettivo prefissato era essenzialmente quello di tornare a far vivere le emozioni e le sensazioni della partita ai ragazzi. E in effetti in campo, al di là del risultato positivo, nei volti dei ragazzi si è potuta leggere la gioia nel tornare a giocare il loro amato sport”, ha commentato Luca Di Giulio, allenatore dell’under 19.