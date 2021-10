Vittoria travolgente per l’under 19 dell’ISWEB Avezzano Rugby: 106 a 5 contro il Sulmona

Avezzano. Partenza col botto per le giovanili della Isweb Avezzano Rugby. L’under 19 e l’under 17, infatti, hanno vinto rispettivamente 106 a 5 contro il Sulmona e 39 a 10 contro la Polisportiva Abruzzo Rugby, entrambe sul terreno di gioco di via dei gladioli davanti a numerosissimi tifosi che finalmente hanno potuto riabbracciare i gialloneri tra le mura domestiche. “E’ stato un buon ritorno in campo per i ragazzi. Il Sulmona ci ha creato non pochi problemi a inizio partita – ha dichiarato il tecnico giallonero Luca Di Giulio – ma dopo questa prima fase di gioco abbiamo ritrovato la giusta confidenza realizzando diverse marcature”.



“C’è da sottolineare l’ottima prova dei ragazzi nati nel 2004, esordienti nella categoria. Domenica prossima – ha specificato l’allenatore giallonero – ci aspetta una partita molto più dura contro l’Experience L’Aquila, squadra con la quale molto probabilmente ci giocheremo il primo posto nel girone. In settimana dovremo sistemare il sistema difensivo e trovare soluzioni diverse per l’attacco. Conosciamo la proverbiale aggressività degli amici aquilani – ha concluso Di Giulio – e quindi dovremo farci trovare pronti anche da quel punto di vista”.



Anche il presidente dell’ISWEB Avezzano Rugby, Alessandro Seritti, esprime soddisfazione per l’esordio vincente delle due formazioni giovanili. “La tanta gente presente allo stadio è la dimostrazione di quanta fosse la fame di rugby dopo uno stop così lungo. Oggi i colori gialloneri hanno brillato e sono molto soddisfatto della prestazione della nostra under 17, il lavoro premia ed i margini di miglioramento per questa categoria sono enormi. L’under 19 conferma la sua compattezza ed organizzazione di gioco. Complimenti a tutti i ragazzi ed ai rispettivi staff tecnici”.



Per l’Under 19 sono scesi in campo.



15- Gianfranco Pisegna, 14 Federico Sanvito, 13 Daniele Catini, 12 Vittorio Della Cagna, 11 Davide Leonardi, 10 Ti Wa Petrini, 9 Riccardo Renier, 8 Gianluca Grossi, 7 Pier Paolo Lucarelli, 6 Francesco Paglia, 5 Alessio Biocca, 4 Nicholas Nanni, 3 Pierpaolo Tomassini, 2 Luca Leonardi, 1 Nicola Felli

Riserve: 16 Sebastiano Villa, 17, Mirko Talliussi, 18 Filippo Gentile, 19 Giuseppe Maria Grossi, 20 Mattia Rosa, 21 Mattia Tinarelli.



Coach: Luca Di Giulio