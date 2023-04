XII EDIZIONE DEI CAMPIONATI DI ITALIANO (EX OLIMPIADI DI ITALIANO): IL LICEO “VITRUVIO” VOLA IN FINALE NAZIONALE

AVEZZANO – Si è svolta il 23 marzo scorso la fase regionale della XII edizione dei Campionati di Italiano. La competizione è rivolta agli istituti secondari di secondo grado e si colloca, nella sua fase finale, in una più ampia iniziativa culturale di valorizzazione della lingua e della letteratura italiana intitolata “Giornate della lingua Italiana”.

Riccardo Ricci, classe 2^G del Liceo Scientifico “Vitruvio” di Avezzano è risultato il migliore in Abruzzo tra i concorrenti della categoria liceale e si aggiudica la partecipazione alla finale nazionale che si svolgerà su piattaforma digitale, modalità online il 20 aprile prossimo.

Un grande plauso va a Riccardo da parte di tutta la comunità scolastica vitruviana e un vivo apprezzamento è stato espresso dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, per il traguardo raggiunto che è il risultato dell’impegno costante mirato al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto in vista della acquisizione di competenze sempre più complete da parte degli allievi in ogni branca del sapere, sia esso linguistico, che matematico, che scientifico.

Ad maiora semper, Vitruviani!