IL NUOVO VIDEO MUSICALE DEL CANTAUTORE MARCO MALATESTA IN DIALETTO CARSOLANO: “LA FOTO ‘E PE’LA PORTA”

La canzone del cantautore Marco Malatesta, sin dall’inizio, evidenzia un’indubbia originalità costituita dal ritmo musicale che sembra rievocare il battito del cuore che insistentemente ci conduce in un’atmosfera di nostalgia per le tradizioni del passato, costituite da una società archetipica, che è rimasta immutata nel tempo, basti pensare all’attesa del Natale o quando ci si accontentava di piccole cose che in realtà costituivano l’ essenza di un mondo più a misura d’uomo a differenza dell’attuale in cui , col prevalere del consumismo sfrenato, tutto viene consumato e “bruciato” senza costituire una stratificazione storica degna di essere nel futuro ricordata. Tutta l’intera canzone presenta verbi all’imperfetto indicativo ,come ad indicare un passato non completamente trascorso nell’immaginario collettivo che si traduce quasi in un desiderio dei bei tempi passati, quando si era più felici di oggi: bastava una festa con gli amici, un po’ di vino per trascorrere una giornata serena e piacevole. Il finale della canzone abbandona il ritmo nostalgico e presenta una musicalità del presente come se , in qualche modo, fossimo tornati a rivivere quel mondo che vorremmo che mai scomparisse dalla nostra civiltà.

Nel brano scritto ed arrangiato da Marco Malatesta, hanno partecipato: Carlo Morgante alle percussioni, Carlo Nazzarro al basso e guitalele, Mauro Menegazzi alla fisarmonica.

La produzione è stata curata da Mauro D’Angelo e Marco Malatesta per l’etichetta PopArt.

Link video : https://youtu.be/QVQpO4XD9Nk

Link Canale YouTube Marco Malatesta: https://www.youtube.com/channel/UC2aweyUoN6w1f0yTd2FyQ2Q