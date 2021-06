“ABBAGLIO” DI MARSILIO IN UN SUO INTERVENTO IN CONSIGLIO REGIONALE:”L’ABRUZZO E’ BAGNATO DA TRE MARI. NON POSSEDIAMO UN’AUTORITA’ PORTUALE”

Abbaglio del governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio in consiglio regionale in un suo attacco polemico ai suoi predecessori per la mancanza di un’Autorità Portuale:” Siamo l’unica regione bagnata da tre mari senza averne una propria. Se togliamo la Basilicata ed il Molise, l’Abruzzo è l’unica regione che si affaccia su tre mari (Adriatico, Tirreno, Jonio) che non ha un sistema di Autorità portuale. Ci sono regioni che ne hanno addirittura due o tre. In Abruzzo non esiste, è colpa mia?”.