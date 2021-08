ADOLESCENTE 15ENNE UCCIDE LA MADRE ACCOLTELLANDOLA ALLA SCHIENA CON UN COLTELLO DA CUCINA

Una lite tra madre e figlia è sfociata in tragedia a Treviglio in provincia di Bergamo. L’adolescente 15enne ,secondo una prima ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando sul caso, avrebbe impugnato un coltello da cucina accoltellato la madre 43enne alla schiena. Per la donna, purtroppo, la morte è sopraggiunta subito. La ragazzina, forse resasi conto immediatamente del terribile atto commesso, ha chiesto aiuto al 112: <<Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma>>, ha detto con voce concitata, poi ha chiamato anche il personale medico-sanitario del 118. La quindicenne era in stato di choc: è stata sentita dai carabinieri con il supporto di un esperto e poi trasferita in una comunità protetta, come disposto dalla Procura dei minorenni di Brescia, competente anche per la Bergamasca.