ANNUNCIO SHOCK DI UN SACERDOTE DOPO LA MESSA : “MI SONO INNAMORATO, LASCIO LA CHIESA”

“Il mio cuore è innamorato”. Con queste parole don Riccardo Ceccobelli ha annunciato ai suoi parrocchiani a Massa Martana (Perugia) di voler lasciare la tonaca. Vicino a lui, durante la messa di domenica mattina nella chiesa parrocchiale di San Felice, c’era il vescovo Gualtiero Sigismondi, che ha espresso gratitudine a don Riccardo per il servizio finora svolto e gli ha fatto soprattutto un augurio sincero “perché questa sua scelta, compiuta con piena libertà, come lui stesso mi ha confidato, possa assicurargli serenità e pace”, come informa una nota della Diocesi di Oriveto-Todi. Il vescovo ha reso nota la volontà di don Riccardo di avviare presso la Santa Sede le pratiche relative alla sua dismissione dallo stato clericale.”La ragione della mia presenza in mezzo a voi, oggi, è quella di dirvi ‘a viso aperto’ che don Riccardo Ceccobelli ha manifestato il desiderio di domandare al Santo Padre la grazia della dispensa dagli obblighi del celibato, perciò ha chiesto di essere dimesso dallo stato clericale e dispensato dagli oneri connessi alla Sacra Ordinazione”. Il parroco lascia la tonaca: “Voglio provare a vivere quest’amore””Non posso non continuare ad essere coerente, trasparente e corretto con essa come finora sono sempre stato … Il mio cuore è innamorato seppure non abbia mai avuto modo di trasgredire le promesse che ho fatto … Voglio provare a vivere quest’amore senza sublimarlo, senza allontanarlo”, ha dichiarto don Riccardo, dicendo di continuare ad amare e rispettare la Chiesa. Dopo l’annuncio, il vescovo ha poi rivolto un appello ai parrocchiani: “Non abbiamo il diritto di commentare quanto don Riccardo ha deciso, ma piuttosto il dovere di non fargli mancare l’abbraccio della preghiera”. Il sacerdote è stato sospeso in via cautelare dalla guida delle comunità dell’Unità pastorale San Felice, affidata ora a padre Mauro Dipalo T.O.R. (Terz’ordine regolare di San Francesco), superiore del locale Convento di Santa Maria della Pace.Don Riccardo, 42 anni compiuti lo scorso febbraio, è stato ordinato sacerdote il 18 marzo 2012 a Pantalla, la frazione di Todi di cui è originario. Direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi, assistente ecclesiastico dell’Agesci, è stato in servizio presso la parrocchia della Santissima Annunziata di Todi e dal 2015 in quella di Massa Martana