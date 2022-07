Artisti marsicani in mostra sotto le stelle di Cerchio

Una mostra d’arte, di pittura, di artigianato, di scultura, fotografica, e figurativa organizzata dall’amministrazione comunale di Cerchio per dare spazio agli artisti marsicani. Cornice dell’evento il Museo Civico del borgo marsicano e il chiostro dell’ex convento degli agostiniani scalzi, risalente al ‘500, che con i suoi 700 mq espositivi ospiterà le opere in mostra.

Un luogo per ripercorrere la storia e la cultura del territorio voluto dagli allora amministratori del Comune di Cerchio e, in particolar modo, dallo storico e ricercatore Fiorenzo Amiconi, che ha raccolto e catalogato per decenni una serie di reperti e reliquie che oggi impreziosiscono il museo.

Per due settimane, a partire dal 1° agosto, nell’antica e suggestiva location esporranno lo scultore Renato Mancini, il pittore Lino Ranalli, le pittrici Silvana Continenza e Gloria Vozna, i fotografi Federico Cipriani e Martina Vernile, gli artisti artigiani Ettore Maierini e Luigina Campomizzi. Il coordinamento organizzativo sarà a cura di Patrizia Polla.

Appuntamento dal 1° al 15 agosto, dalle ore 10 alle ore 22, al chiostro comunale di Cerchio.