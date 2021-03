Un autobus di linea regionale Tua, nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 19:00, ha preso fuoco per cause ancora sconosciute nei pressi del bivio di San Gregorio in direzione del capoluogo abruzzese sulla strada statale 17. Non si segnalano feriti in gravi condizioni. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando provinciale aquilano per spegnere le fiamme.