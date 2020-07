AVEZZANO, CRESCENZO PRESUTTI: ” SORTEGGIARE GLI SCRUTATORI TRA I DISOCCUPATI E GLI STUDENTI PRIVI DI REDDITO”

“Sorteggio degli scrutatori tra gli iscritti all’albo, dando priorità a studenti privi di reddito e disoccupati” .È questa la proposta di Crescenzo Presutti in vista della imminente tornata elettorale amministrativa e del Referendum costituzionale del 20 settembre prossimo. “Il sorteggio è l’unico strumento utile a fornire le necessarie garanzie di imparzialità”- dichiara Presutti-“ e di democrazia nella scelta degli scrutatori, mettendo anche un argine ai favoritismi. Tanti Comuni italiani, come segno di trasparenza e di distanza da atteggiamenti clientelari, hanno scelto da tempo questo metodo. Perché, allora, non farlo anche ad Avezzano?”