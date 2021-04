AVEZZANO, IL SINDACO DI PANGRAZIO FERMA LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE SUPERIORI E DELLE SECONDE E TERZE MEDIE

Il sindaco Di Pangrazio, con una sua propria ordinanza, ha fermato ,per la giornata di domani, il ritorno a scuola degli studenti delle scuole superiori e delle seconde e terze medie per evitare ulteriormente la diffusione del contagio del coronavirus. Al contrario, porte aperte, invece, già domani agli studenti delle scuole dell’infanzia, della primaria degli studenti del primo anno delle scuole medie. “Vista la situazione critica sul fronte Covid 19 in città e nella Marsica con la logica del buon padre di famiglia che mira a proteggere le nuove generazioni, ma anche gli adulti, in via di assoluta prudenza, ho disposto la didattica a distanza per gli studenti delle superiori e delle seconde e terze medie”, ha affermato il primo cittadino ai mezzi di comunicazione.