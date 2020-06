AVEZZANO, POLIZIOTTO ACCOLTELLATO DA UN MAROCCHINO INTENTO A RUBARE IN UNA MACCHINA: E’ STATO ARRESTATO

L’episodio è avvenuto nella zona di via Napoli dove un poliziotto fuori servizio ha sorpreso un marocchino che stava rubando dei cellulari e dei soldi in una macchina parcheggiata ai bordi di una strada. Nel tentativo di bloccarlo, è rimasto ferito ad una mano poiché l’extracomunitario ha estratto un coltello che, per liberarsi dalla presa, ha cominciato ad usarlo contro l’agente .Dopodiché, si è dato alla fuga per le stradine del quartiere facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia, alla fine, le forze dell’ordine sono riuscite ad acciuffarlo e ad arrestarlo