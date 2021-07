Un incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio ad Avezzano, in Via Roma. Una Mercedes e una minicar si sono scontrate, molto probabilmente a causa di una mancata precedenza. Fortunatamente, i conducenti non hanno riportato alcuna ferita. Solamente disagio per il traffico che è rimasto bloccato per diverso tempo da Via Roma fino a Via America e a Piazza Torlonia.