Si è tolto la vita impiccandosi nel capanno vicino all’abitazione. Un uomo di 75 anni si è suicidato nel pomeriggio: è accaduto in località Chiovano Alto a Bisenti. Sul posto il 118 di Atri, di Bisenti e i Carabinieri del posto. Il ritrovamento attorno alle 14:30 da parte di un vicino allertato dalla moglie del 75enne, che non lo aveva visto rientrare in casa.