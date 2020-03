BRODO CON PIZZA RUSTICA ABRUZZESE

Secondo ala migliore tradizione abruzzese, nel brodo ci aggiungiamo la pizza rustica, una preparazione semplice ma che rende il tutto molto molto molto gustoso! E poi verdure, carne e tutta la vostra fantasia! Medicina per i malanni, per il cuore e sopratutto per la mente!

Brodo di carne misto (1 litro e mezzo all’incirca):

2 uova,2 cucchiai di farina,2 cucchiai di parmigiano grattugiato,1 cucchiaino di lievito per dolci,1 cucchiaino di prezzemolo fresco tritato Per la verdura da brodo:200 gr di scarola da brodo lessata,2 uova,3 cucchiai di parmigiano grattugiato,sale q.b.

Preparate la torta rustica sbattendo le uova con il formaggio e la farina, evitando di formare grumi; se dovesse accadere passate il composto tramite un colino a maglie larghe.

Unite il lievito e il prezzemolo, salate e versate il composto in una piccolo stampo ricoperto di carta forno.

Infornate a 180 gradi per 15/20 minuti, fino a quando la superficie risulterà dorata e lo stuzzichino uscirà asciutto.

Fate raffreddare completamente e poi fate la torta rustica a dadini.

In una ciotola nel frattempo preparate la verdura: sbattete le uova e il parmigiano, salate e poi aggiungete la scarola da brodo ben strizzata e sminuzzata.

Portate il brodo a bollore e non appena inizierà a sobbollire versate la verdura e chiudete con il coperchio; in questo modo le uova legheranno con la verdura e il composto non andrà sbriciolandosi!

Dopo 5/6 minuti la verdura sarà pronta per cui spegnete e impiattate: versate 2 generosi mestoli di brodo fumante in ogni piatto e unite la pizza rustica!

Una raccomandazione per il brodo: deve risultare abbondante e fumante in modo che la pizza rustica possa assorbire tutto il sapore!