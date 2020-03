PROFUMO PARTENOPEO IN UN PIATTO GUSTOSO

Frittata di pasta al forno napoletana: la ricetta della frittata di spaghetti al forno, semplice, veloce e deliziosa perfetta per gite fuori porta, ma anche come cena, e che unisce la pasta al forno alla napoletana, la frittata di pasta e la torta salata rustica, in un unico gustoso piatto unico.

E’ un piatto tipico napoletano conosciuto anche come frittata di maccheroni “a frittata ‘e maccarune” (in cui come “maccarune” si intendeva la pasta lunga, cioè spaghetti, vermicelli o bucatini e non i rigatoni) o pizza di spaghetti o pizza di pasta, ma anche conosciuta come pastiera di spaghetti, dato che la forma e la fetta tagliata ricorda un po’ la pastiera tradizionale napoletana, un po’ perchè a Pasquetta non può mancare (insieme a Tortano e Casatiello).

La Frittata di pasta napoletana ricorda i pranzi al mare di una volta in cui era assolutamente immancabile sotto l’ombrellone.

Nata come frittata di pasta avanzata (anche frittata di pasta al sugo avanzata o frittata di maccheroni rossa) oggi è diventata una preparazione vera e propria e si preparano gli spaghetti proprio per preparare la frittatona !

Oggi vi propongo la frittata al forno, che ha un risultato strepitoso: ci si mette un attimo a prepararla, non dovete stare attenti alla cottura e non avete problemi nel girarla. Con questa cottura verrà morbida dentro e croccante fuori. Insomma, la adoro !

Questa versione è molto semplice: una frittata di maccheroni bianca al forno con uova, pecorino e pepe, come fosse una frittata di pasta cacio e pepe (infatti il gusto la ricorda). Un po’ come facevano a Napoli un tempo i “maccheronari”, i venditori ambulanti del XVII secolo. Gli spaghetti venivano cotti e conditi (o conciati, in dialetto) con parmigiano e pepe e poi mangiati con le mani, come nel film “Miseria e Nobilità”, in cui Totò e compagni mangiavano gli spaghetti con le mani sopra alla tavola ballando la tarantella.

La Frittata di spaghetti alla napoletana è diventata comunque un’ottima ricetta svuota frigo: viene preparata con formaggi e salumi, in genere con provola e pancetta (dalla cacio e pepe, siamo passati alla Carbonara), ma potete utilizzare quello che avete in frigo, un misto di salumi e formaggi o anche pezzetti di wurstel. Più sotto vi spiego anche come fare la versione più ricca con i salumi.

Ingredienti

400 g Spaghetti

8 Uova (medie)

(medie) 300 g Pecorino romano

Mezzo cucchiaio Pepe

q.b. Burro (per lo stampo)

Preparazione

Avete visto quanti pochi ingredienti ? Iniziamo subito con la preparazione della Frittata di pasta al forno napoletana.1. Accendete il forno statico a 160° 2. Portate ad ebollizione l’acqua per la pasta, salatela e lessate gli spaghetti. Dovrete scolarli 2 minuti prima della cottura al dente. Nel frattempo rompete le uova in una scodella piuttosto ampia. Aggiungete il pecorino grattugiato e il pepe. Mescolate il tutto con una forchetta o una frusta a mano. La frittata di spaghetti al forno dovrà essere un po’ piccante, proprio per la presenza del pepe. Non ho aggiunto sale dato che il pecorino è già molto salato.

4. Aggiungete gli spaghetti scolati e amalgamate il tutto con un cucchiaio.

5. Imburrate una tortiera apribile da 24 cm o uno stampo tondo da pastiera e versate all’intero il composto di uova e spaghetti. Livellate bene con il dorso di un cucchiaio o una spatola, schiacciando anche un pochino. Spolverate poco pecorino in superficie.

6. Infornate nel forno statico preriscaldato a 160° per ca. 55 – 60 minuti, fino a doratura. Gli ultimi 5 minuti azionate il grill, in modo da avere la crosticina croccante in superficie (che adoro).

Una volta che la vostra frittata di spaghetti al forno è pronta, potete mangiarla appena tiepida oppure fredda.