Celano. Parcheggi gratis fino a fine agosto

Il Comune di Celano informa che, a seguito di delibera di Giunta Comunale, su proposta del Vice sindaco Piero Ianni e del consigliere comunale Lisa Carusi, è stata approvata l’esenzione dal pagamento del parcometro nelle zone blu di Celano nel periodo compreso tra il 12 agosto e il 31 agosto 2024. Tale provvedimento è stato preso in considerazione dei previsti afflussi di visitatori durante le festività locali e al fine di agevolare la sosta anche per i residenti. La misura vuole incentivare la partecipazione agli eventi e alle attività che animeranno la nostra Città in questo periodo, facilitando la mobilità e l’accesso ai servizi.

Il Comune invita tutti a rispettare, comunque, le norme di sosta e a utilizzare i parcheggi in modo responsabile, al fine di garantire una corretta gestione della viabilità e degli spazi pubblici.