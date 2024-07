Celano. Per la rassegna “Il mese del libro” due presentazioni nel suggestivo scenario del Parco delle Rimembranze

Nell’ambito dell’iniziativa culturale denominata “Il mese del libro”, l’Amministrazione comunale è lieta di annunciare la presentazione di due libri presso il Parco delle Rimembranze (Dietro Castello). Gli eventi si terranno nei giorni 19 e 26 luglio 2024, a partire dalla ore 18.00.

Calendario delle presentazioni:

Venerdì 19 luglio, ore 18.00 : Presentazione del libro “Le origini del Jazz nelle Americhe”.

: Presentazione del libro “Le origini del Jazz nelle Americhe”. Venerdì 26 luglio, ore 18.00: Presentazione del libro “Un lago da favola”.

Il Sindaco Settimio Santilli ha espresso il suo apprezzamento per questa iniziativa: “Siamo orgogliosi di promuovere la lettura attraverso eventi come ‘Il mese del libro’. È fondamentale diffondere la passione per i libri, soprattutto tra i giovani, affinché possano crescere con una mente aperta e curiosa. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a condividere questi momenti di cultura e riflessione.”

La lettura non solo arricchisce la mente e l’anima, ma è anche uno strumento essenziale per lo sviluppo personale e sociale. Leggere aiuta a comprendere meglio il mondo, sviluppa il pensiero critico e stimola l’immaginazione. In particolare, è cruciale incoraggiare i giovani alla lettura, fornendo loro l’accesso a un vasto patrimonio di conoscenze e storie che li accompagneranno per tutta la vita.

La pubblicazione Le origini del jazz nelle Americhe a cura della musicista Alessandra Stornelli e nasce come guida al corso universitario dedicato alle tradizioni afroamericane e al repertorio dell’America latina. L’altro libro intitolato Un lago da favola delle autrici Cesira Sinibaldi e Giovanna Chiarilli è un viaggio, tra storia e tradizioni, nei luoghi un tempo regno del lago Fucino.