CERCASI FUNZIONARI COMMERCIALI PER ABRUZZO E LAZIO

Cercasi Funzionari commerciali B to B per le relazioni intersocietarie da acquisire e gestire da sede e in esterno e da remoto Abruzzo e Lazio

Inserimento stabile, alto reddito aumentabile secondo risultato.

Formazione ed assistenza continua curriculum a [email protected]

Cercasi anche Funzionario Dirigenziale

Risposta veloce ed assicurata.

La Direzione