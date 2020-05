CERCHIO, VANDALI METTONO A SOQQUADRO LA STAZIONE FERROVIARIA. IL SINDACO TEDESCHI: “ADESSO BASTA!!!”

Atti vandalici ad opera dei soliti ignoti si sono registrati alla stazione di Cerchio. Danni di ogni genere sono stati arrecati come ad esempio, le macchinette obliteratrici dei biglietti dei treni che sono state letteralmente staccate dai muri della sala di attesa e le rotaie sommerse da ogni tipo di rifiuto ecc. Così si è espresso il sindaco Tedeschi in un post sulla sua pagina Facebook:” Adesso basta …!!!!!Non è più tollerabile che si continui impunemente a fare danni al patrimonio pubblico.Sono ragazzi “dicono in molti”, ma è “intollerabile che ci possano essere giustificazioni per danni fatti a sfregio e senza ragione, solo x il gusto “di fare volutamente il danno”. Episodi simili di vandalismo, di recente, si sono verificati nel paese dove, “i lor signori”, se la sono presa con gli erogatori dell’acqua.