CHIETI, 70ENNE CADE DA UN ALBERO MENTRE STAVA TAGLIANDO DEI RAMI E MUORE SBATTENDO LA TESTA

L’incidente si è verificato lungo una strada che attraversa la campagna, nel territorio comunale di Chieti, a poche centinaia di metri dallo stadio Angelini. Il 70enne, che abita poco distante, era con in compagnia di un uomo e si trovava su una scala quando, forse per avere perso l’equilibrio, è caduto da un’altezza di circa quattro metri.L’uomo ha battuto la testa su un grosso ramo che si trovava già a terra. È stata la persona che era con lui a prestargli i primi soccorsi e a dare l’allarme richiamando l’attenzione di alcuni vicini. Sul posto è arrivato un equipaggio del 118 con l’ambulanza, ma per Pardi non c’era più niente da fare. Presenti anche i Carabinieri della stazione di Chieti Scalo. La salma è stata restituita alla famiglia.